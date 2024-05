Bochum verzichtet in Relegation auf Stammkeeper Riemann

Bochums Torhüter Manuel Riemann geht in Bremen enttäuscht vom Spielfeld.

Bochum - Beim VfL Bochum herrscht vor den wichtigen Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf Unfrieden. Wie der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Pfingstmontag bekannt gab, gehört Stammkeeper Manuel Riemann nicht zum Kader für die beiden Duelle gegen den Zweitliga-Dritten in Bochum und in Düsseldorf. Grund für diese Maßnahme sind laut Verein „unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen“.

„Der VfL stellt klar, dass es sich nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung handelt. Der VfL und Manuel Riemann werden diese Situation nach Saisonende aufarbeiten“, hieß es in einer Mitteilung der Bochumer.