Der VfL Bochum kehrt als Zweitliga-Meister in die Bundesliga zurück.

Berlin - Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth steigen in die Fußball-Bundesliga auf. Für Holstein Kiel reichte es am letzten Spieltag der 2. Liga am Sonntag nur zu Relegationsplatz drei.

Greuther Fürth drehte noch das Spiel gegen Düsseldorf und steigt direkt in die Bundesliga auf. Daniel Karmann/dpa