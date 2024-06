Fußball-Talent Paul Wanner stammt aus der Jugend des FC Bayern München. In der kommenden Saison soll er einem Bericht zufolge bei einem anderen Bundesliga-Club reifen.

München/Heidenheim - Der FC Bayern München will einem Medienbericht zufolge Mittelfeld-Talent Paul Wanner erneut verleihen. Wie Sky berichtete, soll der 18-Jährige in der kommenden Saison beim Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Heidenheim auflaufen.

In der vergangenen Spielzeit sammelte Wanner bereits Spielpraxis beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Der Mittelfeldspieler durchlief beim FC Bayern von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften. Im Januar 2022 debütierte er in der Profi-Mannschaft.