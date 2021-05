Bericht: Arminia-Vertragsangebot für Fabian Klos

Berlin - Nach dem direkten Klassenerhalt will Arminia Bielefeld seinen Kapitän Fabian Klos offenbar doch eine weitere Saison an Bord haben.

Nach Informationen von „Sport Bild“ liegt dem 33-Jährigen, der gerne seine Karriere bei der Armina beenden möchte, ein konkretes Verlängerungsangebot bis 2022 vor. Der Club warte nur noch auf sein Ja. Bis vor Kurzem hatte vieles noch darauf hingedeutet, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert würde.

Am Samstag hatte Klos entscheidenden Anteil am Klassenerhalt der Ostwestfalen: Er erzielte beim 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart den Führungstreffer. Seit zehn Jahren spielt der Angreifer in Bielefeld, längst ist er dort zur Identifikationsfigur und zum Publikumsliebling geworden. 157 Tore in 362 Pflichtspielen hat er für den Club bislang erzielt.