Die deutschen Fußballerinnen können in den Finalpartien der Nations League wieder auf Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger setzen. Eine EM-Entdeckung fällt aus.

Wie im EM-Halbfinale dürfte Ann-Katrin Berger wieder das deutsche Tor gegen Spanien hüten.

Frankfurt/Main - Mit Rückkehrerin Ann-Katrin Berger im Tor, aber ohne die angeschlagene EM-Entdeckung Carlotta Wamser geht Bundestrainer Christian Wück in die Nations-League-Finalpartien gegen Spanien. Neben Berger kehren auch die Abwehrspielerinnen Rebecca Knaak und Sarai Linder in das 23-köpfige Aufgebot zurück, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Das Hinspiel gegen die Weltmeisterinnen findet am 28. November (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern statt. Das Rückspiel steht am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano an.

Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC hatte die Halbfinal-Partien gegen Frankreich (1:0/2:2) wegen einer Knieverletzung verpasst und ihren Stammplatz Wolfsburgs Stina Johannes überlassen. Weil auch Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic wieder dabei ist, sind Liverpools Rafaela Borggräfe und die Hoffenheimerin Laura Dick dieses Mal nicht nominiert.

Gräwe dabei - Dallmann fehlt

Während es auch Frankfurts Mittelfeldakteurin Lisanne Gräwe neu in den Kader schaffte, stehen unter anderem Bayern-Kreativspielerin Linda Dallmann sowie Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao nur auf Abruf bereit. Verzichten muss Wück wie zuletzt auf Bayern-Star Lena Oberdorf und Leipzigs Stürmerin Giovanna Hoffmann (beide Kreuzbandriss).

Für das letzte Heim-Länderspiel des Jahres im Fritz-Walter-Stadion sind nach DFB-Angaben bereits über 37.000 Tickets verkauft worden.