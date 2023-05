Kann mit einem Sieg gegen Braga einen richtungsweisenden Schritt in Richtung portugiesische Meisterschaft machen: Benfica-Coach Roger Schmidt.

Seixal - Benfica Lissabon steht mit Trainer Roger Schmidt vor einem vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Sollte Portugals Fußball-Rekordmeister das Topspiel gegen den SC Braga am Samstag (21.30 Uhr/DAZN) gewinnen, wäre ihm der Titel kaum noch zu nehmen.

„Ein großes Spiel wartet auf uns“, sagte Schmidt. „Braga kann auch immer noch Meister werden. Aber wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir zurück sind. Wir wissen, dass es eine große Chance ist.“

Benfica hat bei noch vier ausstehenden Partien derzeit vier Punkte Vorsprung vor Verfolger FC Porto, Braga steht als Tabellendritter sechs Punkte hinter dem Tabellenführer. In Meisterschaft und Pokal hat Benfica in dieser Spielzeit noch nicht gegen Braga gewonnen. „Alles, was vorher passiert ist, spielt keine Rolle mehr“, sagte der ehemalige Bundesliga-Coach Schmidt. „Wir müssen jetzt das bessere Team sein.“