José Mourinho ist wie erwartet neuer Coach von Benfica Lissabon. Der Starcoach kehrt damit nach über 20 Jahren wieder in seine portugiesische Heimat zurück.

Lissabon - José Mourinho ist nach mehr als 20 Jahren im Ausland zurück in Portugal und soll Benfica Lissabon zu neuen Titeln führen. Der Starcoach unterschrieb beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister einen Vertrag bis zum Sommer 2027, wie Benfica mitteilte. Zuvor hatte sich der Club nach dem peinlichen 2:3 in der Champions League gegen FK Karabach Agdam noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt.

In den Stunden danach soll Mourinho laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seine Zustimmung gegeben haben. Am frühen Mittwochabend schließlich landete er zur Vertragsunterschrift in Lissabon. Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 2000 hatte er Benfica für kurze Zeit nach der Trennung vom damaligen Coach Jupp Heynckes trainiert.

Mourinho soll Benfica wieder zur Meisterschaft führen

„Ich habe einen größeren Hunger, als ich ihn vor 25 Jahren hatte“, sagte Mourinho bei seiner ersten Pressekonferenz in Lissabon: „Ich bin extrem glücklich, hier zu sein. Ich fühle eine große Verantwortung. Und ich fühle mich lebendiger als je zuvor.“ Der Ruhestand sei demnach noch überhaupt kein Thema gewesen, betonte der Coach: „Ich werde meine Karriere erst beenden, wenn ich fühle, dass sich irgendetwas geändert hat.“

Zuletzt hatte Mourinho für Fenerbahçe Istanbul gearbeitet. Nachdem er in den Playoffs zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn kürzlich freigestellt. Benfica soll der Titelsammler nun zur ersten Meisterschaft seit 2023 führen.