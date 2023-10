Düsseldorf - Der Hamburger SV hat zumindest kurzzeitig die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Dazu reichte den Hanseaten ein 1:1 (0:0) beim SV Wehen Wiesbaden.

Es war nach den Niederlagen in Elversberg und Osnabrück das dritte Spiel nacheinander bei einem Aufsteiger, das die Hamburger nicht gewinnen konnten. Erst in der 89. Minute gelang HSV-Profi Miro Muheim der Ausgleich, nachdem Wehen durch Aleksandar Vukotic (81.) in Führung gegangen war. Laszlo Benes vergab in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter für die Gäste.

Die SpVgg Fürth bleibt nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Hansa Rostock auch im vierten Spiel in Serie unbesiegt und hat sich aus dem unteren Tabellendrittel herausgearbeitet. Ein Eigentor von Damian Roßbach besiegelte die Niederlage der Mecklenburger. Der Karlsruher SC kam trotz früher Führung beim 1. FC Magdeburg am Ende zu einem 1:1 und blieb auch um fünften Spiel nacheinander sieglos.