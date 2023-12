Frankfurt/Main - Horst Hrubesch bleibt im Falle der Olympia-Qualifikation bis zum Sommer 2024 Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen. Das bestätigte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag bei einem Mediengespräch in Frankfurt am Main.

Der 72 Jahre alte Hrubesch war Anfang Oktober - wie schon einmal 2018 - als Nothelfer beim Deutschen Fußball-Bund eingesprungen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte sich nach dem WM-Debakel im Sommer in Australien krankgemeldet. Ihr Vertrag beim DFB wurde mittlerweile aufgelöst.

Unter Hrubesch schaffte die DFB-Auswahl den Sprung ins Halbfinale der Nations League und darf damit weiter auf das Olympia-Ticket hoffen. Dafür bieten sich im Februar kommenden Jahres zwei Chancen.

Gewinnt das deutsche Team sein Vorschlussrundenspiel gegen Frankreich, ist es ebenso in Paris dabei wie bei einem Sieg im Spiel um Platz drei, falls die Partie gegen die als Gastgeber automatisch für die Sommerspiele qualifizierten Französinnen verloren geht.