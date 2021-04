Bei Aufstieg würde Dynamo seinen Meister-Stern verlieren

München - Trainer Hansi Flick hat vor dem Saisonendspurt einen fünften Stern auf den Trikots des FC Bayern München im Falle der 30. Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ins Gespräch gebracht. Er kenne sich „mit den ganzen Bedingungen dafür“ zwar nicht genau aus, sagte Flick am Freitag, „aber es wäre eine schöne Sache“.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) vergibt bei drei Meisterschaften einen Stern, bei fünf den zweiten, bei zehn den dritten und bei 20 den vierten. Dieses Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball hatten die Bayern bereits in der Spielzeit 2007/08 erreicht. Fünf Sterne waren bislang nicht vorgesehen. Von seinen 30 Meistertiteln gewann der Rekordchampion aus München 29 zu Bundesligazeiten. Die erste Meisterschaft feierte der FC Bayern in der Saison 1931/32.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte die Meistersterne zur Saison 2004/05 eingeführt. Seither dürfen Erst- und Zweitligisten, die seit Gründung der Bundesliga 1963 dort eine deutsche Meisterschaft errungen haben, dieses Ehrenzeichen tragen. So steht es in Paragraph 28 der „Richtlinie für Spielkleidung und Ausrüstung“.

Meistersterne auf Trikot: DFB führt Sonderregelung ein

Diese Regel wurde jedoch von Klubs kritisiert, die vor der Saison 1963/64 oder in der DDR-Oberliga Meisterschaften errungen haben. Deshalb hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zur Spielzeit 2005/06 eine zweite Regelung eingeführt, die in seinem Zuständigkeitsbereich ab der 3. Liga abwärts gilt. Demnach dürfen Vereine mit mindestens einem Titel einen einzelnen Stern tragen, der in seiner Mitte die Anzahl der errungenen Meisterschaften (vor 1963/64 oder DDR-Titel) tragen kann.

So trägt etwa Drittligist Dynamo Dresden für seine acht DDR-Meistertitel ebenso einen Stern wie Ligarivale 1. FC Kaiserslautern, der je zweimal vor und nach Bundesliga-Gründung deutscher Meister wurde. Sollte Dresden am Saisonende in die 2. Liga zurückkehren, müsste der Stern wegen der dann geltenden DFL-Regel wieder runter vom Trikot. (dpa/sid/mz)