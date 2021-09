Bayerns Fußballerinnen mit makelloser Bilanz

Willstätt - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den perfekten Bundesliga-Saisonstart hingelegt. Der deutsche Meister gewann knapp eine Woche nach dem 8:0-Kantersieg zum Auftakt gegen den SV Werder Bremen auch gegen den weiter punktlosen SC Sand souverän mit 3:0 (3:0).

Im Vorfeld hatte Münchens Trainer Jens Scheuer die Gastgeberinnen stärker eingeschätzt als Bremen und Sand spielte auch hin und wieder mutig nach vorn. Allerdings fehlte die letzte Konsequenz. Auf der Gegenseite spielten die Bayern ihre Qualitäten aus. Linda Dallmann (20.) und Hanna Glas (37.) stellten schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg und nach dem Seitenwechsel erhöhte Lea Schüller auf 3:0 (55.). Der zweite und dritte Treffer fiel jeweils nach einer Ecke. Der Auswärtserfolg geriet auch in der Schlussphase nie in Gefahr, obwohl die Münchnerinnen die Partie austrudeln ließen.