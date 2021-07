Bayern-Profi Tolisso positiv auf das Coronavirus getestet

Bayerns Corentin Tolisso befindet sich nach einem positiven Coronatest in Frankreich in häuslicher Isolation.

München - Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Profi des FC Bayern München befindet sich nach Angaben des Vereins in häuslicher Isolation in seiner Heimat Frankreich. Damit fehlt er dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf die am 13. August beginnende Bundesligasaison.

Schon in der Vorsaison kam er aufgrund von Muskelverletzungen und eines Sehnenrisses auf lediglich 24 Pflichtspiele für den deutschen Meister, in denen er drei Treffer erzielte.