Frankfurt/Main - Bayern Münchens Jungstar Aleksandar Pavlovic fällt für die kommenden beiden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in den DFB-Kader berufen worden war, leidet an einer Mandelentzündung und musste deshalb für die Testspiele am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande in Frankfurt absagen. Stand jetzt plant Nagelsmann keine Nachnominierung.

Am Dienstag standen dem Bundestrainer beim Mannschaftstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main alle anderen 25 Profis zur Verfügung, inklusive der fünf weiteren möglichen Debütanten. Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim, Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim und die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav hatte Nagelsmann wie Pavlovic erstmals nominiert.

Der Bayern-Spieler hatte schon seine eigentlich für Montag geplante Anreise wegen des Infekts verschoben. Am Samstag hatte sich der Jungstar beim 5:2-Sieg der Münchner bei Darmstadt 98 bei einem Zusammenprall eine dicke Schwellung über dem linken Auge zugezogen. Diese Blessur ist letztendlich aber nicht die Ursache für die Absage gewesen.