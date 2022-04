Bayern-Gegner Villarreal spielt nur remis gegen Bilbao

Villarreal - Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Villarreal hat in der spanischen Fußball-Topliga den erhofften Heimsieg bei der Generalprobe verpasst.

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in München reichte es für die Mannschaft von Trainer Unai Emery gegen Athletic Bilbao nur zu einem 1:1 (1:0). Alfonso Pedraza traf am Samstagabend in der 60. Minute für die Gastgeber, zuvor ging Bilbao durch Raul Garcia (43. Minute) in Führung. Mit nunmehr 46 Punkten bleibt Villarreal Tabellen-Siebter der Primera Division.

Die Bayern hatten das Königsklassen-Hinspiel in Spanien nach einer schwachen Vorstellung 0:1 (0:1) verloren und stehen damit mächtig unter Druck. Der mögliche Halbfinal-Kracher gegen den FC Liverpool (3:1 in Lissabon) droht auszufallen.