München - Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben den SC Freiburg deklassiert und im spannenden Bundesliga-Titelrennen den Rivalen VfL Wolfsburg wieder von Platz eins verdrängt.

Die Bayern gewannen am Samstag nach einer fulminanten ersten Spielhälfte mit 8:2 (6:0). In der Tabelle zogen sie mit 49 Punkten wieder an Konkurrent Wolfsburg (48) vorbei. Für den Titelgewinn kommen nur die beiden deutschen Topteams infrage.

Sydney Lohmann und Maximiliane Rall trafen doppelt beim Sieger, Carolin Simon, Saki Kumagai, Klara Bühl und Lea Schüller beteiligten sich ebenfalls am Schützenfest auf dem Bayern-Campus. Annabel Schasching und Marie Müller per Elfmeter betrieben ein wenig Ergebniskosmetik für die hoffnungslos unterlegenen Freiburgerinnen.