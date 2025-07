Der FC Barcelona hat finanziell nicht so viele Freiheiten wie andere europäische Topclubs. Eine Leihe von Marcus Rashford aber können sich die Katalanen offenbar leisten.

Marcus Rashford könnte in der kommenden Saison für den FC Barcelona spielen

Barcelona - Der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick intensiviert seine Bemühungen um Marcus Rashford und steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Vollzug. Wie unter anderem das Portal „The Athletic“ berichtete, habe der Spieler dem Wechsel bereits zugestimmt und die Vereine Barça und Manchester United befänden sich bei den Verhandlungen in der finalen Phase.

Die Nachrichtenagentur PA berichtete, es werde an einer Leihe mit Kaufoption gearbeitet. Das finanziell angeschlagene Barça würde bei einem Vertragsabschluss das gesamte Gehalt des 27 Jahren alten Engländers übernehmen, vermeldeten verschiedene Medien. Schon in den nächsten Tagen könnte in Barcelona die medizinische Untersuchung und Vertragsunterschrift erfolgen.

Bei Man United nicht mehr glücklich

Rashford steht bei Manchester United, wo er einer der Topverdiener ist, trotz eines gültigen Vertrags bis 2028 auf dem Abstellgleis. In der Rückrunde der Vorsaison war der Offensivspieler an Aston Villa verliehen. Die letzten Spiele hatte er aber wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.