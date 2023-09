Barcelona - Ein Eigentor des ehemaligen Real-Stars Sergio Ramos hat dem FC Barcelona den Sieg gegen den FC Sevilla und vorerst Platz eins in der Primera División beschert. Der 37-Jährige, der zu dieser Saison in seine andalusische Heimat zurückgekehrt ist, bugsierte den Ball in der 76. Minute ins eigene Tor.

Durch die drei Punkte schob sich Meister Barça am Freitagabend mit 20 Punkten zum Auftakt des achten Spieltags in der spanischen Fußballmeisterschaft vorerst auf Platz eins vorbei am Überraschungsteam des FC Girona (19) und an Real Madrid (18). Die Verfolger treffen an diesem Samstag in Girona aufeinander.