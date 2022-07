Bale und Chiellini geben USA-Debüt: „Unglaubliches Gefühl“

Los Angeles - So schweißtreibend hatte sich der walisische Fußballstar Gareth Bale sein Debüt beim Los Angeles Football Club in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) ganz sicher nicht vorgestellt.

„Die hohe Luftfeuchtigkeit war sehr schwierig, sogar beim Aufwärmen. So was bin ich nicht gewohnt und im Fernsehen sieht man die Hitze ja nicht“, sagte der Stürmer nach dem 2:1-Sieg mit seinem neuen Club gegen den Nashville SC.

In der 72. Minute wurde der fünfmalige Champions-League-Sieger, der von 2013 bis zur abgelaufenen Saison bei Spaniens Meister Real Madrid unter Vertrag stand, eingewechselt. Große Akzente konnte der 33-Jährige aber noch nicht setzen. Bale freute sich jedoch wie Italiens Abwehrlegende Giorgio Chiellini (37), der in der Startelf stand und in der 60. Minute ausgewechselt wurde, über einen gelungenen Einstand in den USA.

„Es war ein unglaubliches Gefühl. Schon in der ersten Halbzeit hat es mich gejuckt“, sagte Bale dem Vereinssender. „Sobald ich auf der Bank saß, wollte ich versuchen, loszulegen und der Mannschaft zu helfen.“ Die Tore für sein Team schossen Cristian Arango (27. Minute) und José Cifuentes (46.). Für Nashville erzielte der Deutsche Hany Mukhtar (43./Foulelfmeter) den zwischenzeitlichen Ausgleich.