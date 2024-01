Abu Dhabi - Toptorjäger Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart droht womöglich eine Verletzungspause.

Der Nationalstürmer Guineas wurde im Testspiel gegen Nigeria (2:0) in Abu Dhabi mit Verdacht auf eine Oberschenkelblessur ausgewechselt. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Guirassy und Guinea befinden sich aktuell in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup. Das erste Gruppenspiel in Katar steht am 15. Januar gegen Kamerun an. Dem VfB wird der 27-Jährige in den kommenden Wochen also ohnehin fehlen.

Guirassy, der in der laufenden Saison schon 19 Pflichtspiel-Tore erzielt hat, besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er den Club aber schon diesen Winter verlassen. Zuletzt hatte es immer wieder Wechselgerüchte um den Angreifer gegeben.