Augsburg - Augsburgs Mittelfeldspieler Carlos Gruezo wechselt zurück in die amerikanische Fußball-Profiliga MLS.

Der 27-Jährige, der beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2024 besaß, spielt ab sofort für die San Jose Earthquakes, wie die Augsburger am Mittwoch mitteilten. Nach Medieninformationen soll die Ablösesumme drei Millionen Euro betragen.

Gruezo kam 2019 vom FC Dallas in die Fuggerstadt. In 75 Pflichtspielen erzielte der Ecuadorianer kein Tor für den kriselnden Bundesligisten. In San Jose trifft Gruezo auf seinen alten Trainer Luchi Gonzalez, unter dem er schon in Dallas spielte.

„Carlos Gruezo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zurück in die MLS wechseln zu wollen, um auch geografisch wieder etwas näher an seiner südamerikanischen Heimat und damit seiner Familie zu sein. Anfang des Jahres haben wir ihn deshalb für Gespräche in den USA freigestellt“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter.