Hannover - Der SV Darmstadt 98 muss weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga warten. Die Hessen kassierten ein 1:2 (1:2) bei Hannover 96 und verpassten so am 32. Spieltag das vorzeitige Ticket für den direkten Gang in die Erstklassigkeit.

Der Zweitliga-Tabellenführer spielte zu fehleranfällig und musste verdient die zweite Niederlage in Serie hinnehmen. Matthias Bader und Braydon Manu sahen in der Schlussphase Gelb-Rote Karten.

Die 96-Angreifer Havard Nielsen (11. Minute) und Cedric Teuchert (31.) dämpften zuvor die Aufstiegseuphorie der mehr als 3500 Gästefans unter den 30 000 Zuschauern. Phillip Tietz (43.) besorgte den Anschluss.

Dank eines Abstands von drei Punkten auf Heidenheim und vier auf den Hamburger SV kann der Zweitligist den vierten Erstliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der vorletzten Partie der Saison gegen Magdeburg perfekt machen.

Nielsen trifft per Kopf, Teuchert erhöht

Darmstadt wirkte in der ersten Halbzeit verunsichert, 96 war deutlich aktiver. Per Kopf traf der Norweger Nielsen, Teuchert erhöhte aus spitzem Winkel. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit verkürzte Darmstadts Toptorjäger Tietz.

Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine teils chaotische und durch viele Ungenauigkeiten auf beiden Seiten geprägte Partie. Schiedsrichter Sascha Stegemann nahm einen Lupfer-Treffer (48.) der Niedersachsen wegen Abseits zurück und zeigte Darmstadts Bader noch die Gelb-Rote Karte (86.). In der Nachspielzeit (90.+3) erwischte es auch Manu, die Lilien beendeten die Partie zu neunt.