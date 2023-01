Auch ohne Haaland: Manchester City besiegt Chelsea im Pokal

Manchester - Auch ohne den geschonten Stürmer-Star Erling Haaland hat Manchester City problemlos die vierte Runde im FA Cup erreicht.

Der englische Fußball-Meister besiegte am Sonntag den Premier-League-Kontrahenten FC Chelsea unerwartet deutlich mit 4:0 (3:0). Riyad Mahrez (23. Minute), Julian Alvarez (30.) per Handelfmeter, Phil Foden (38.) sowie erneut Mahrez (85.) per Foulelfmeter schossen den Tabellenzweiten zum klaren Erfolg. In der Premier League hatten die Citizens drei Tage zuvor mit 1:0 beim Londoner Club gewonnen.

Neben Haaland verzichtete Manchesters Trainer Pep Guardiola auch auf Kevin de Bruyne und den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan. Statt Stammtorhüter Ederson stand der vor der laufenden Saison von Arminia Bielefeld verpflichtete Stefan Ortega zwischen den Pfosten.

Beim FC Chelsea, der unter dem neuen Trainer Graham Potter als Nachfolger von Thomas Tuchel in der Meisterschaft auf den zehnten Platz abgerutscht ist, kam der erst jüngst vom norwegischen Club FK Molde geholte Stürmer David Datro Fofana in der zweiten Halbzeit zu seinem Debüt.