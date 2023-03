Frankfurt/Main - Der bevorstehende große Streiktag hat auch Konsequenzen für Hansi Flick und die Fußball-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer und die Spieler werden am Montag nicht wie geplant mit dem Zug von Frankfurt nach Köln fahren können.

Stattdessen werde die DFB-Auswahl mit dem Mannschaftsbus in die Domstadt reisen, bestätigte der Fußball-Verband am Samstag auf Anfrage. Die Deutsche Bahn hat für Montag wegen des Warnstreiks unter anderem die Einstellung des gesamten Fernverkehrs angekündigt.

Flick lässt am Montagvormittag noch letztmals vor dem EM-Testländerspiel gegen Belgien (Dienstag/20.45 Uhr/RTL) auf dem DFB-Campus in Frankfurt trainieren. Anschließend geht es für die Nationalmannschaft nach Köln, wo der Bundestrainer und ein Spieler am frühen Abend (19.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz auftreten. An diesem Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF) steht für die DFB-Auswahl in Mainz gegen Peru bereits das erste Testspiel auf dem Weg zur Heim-EM 2024 an.

Im September vergangenen Jahres waren die Nationalspieler und Flick von Frankfurt aus mit der Bahn zum Länderspiel in der Nations League gegen Ungarn (0:1) nach Leipzig gefahren.