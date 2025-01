Dank der Tore von Darwin Núñez führt Liverpool die Premier League weiter klar an.

Brentford - Der FC Liverpool hat dank später Treffer von Darwin Núñez den nächsten Schritt in Richtung englische Fußball-Meisterschaft machen können. Dem Stürmer gelang beim 2:0 (0:0)-Erfolg beim FC Brentford ein Doppelschlag in der Nachspielzeit (90.+1 Minute/90.+3). Mit 50 Punkten liegen die Reds damit weiter souverän an der Tabellenspitze der Premier League.

Verfolger FC Arsenal hat sechs Punkte Rückstand - bei einem Spiel mehr. Auch ein Tor des deutschen Nationalstürmers Kai Havertz brachte den Gunners keine drei Punkte. Gegen Aston Villa kamen die Gastgeber in einer dramatischen Schlussphase mit einem aberkannten Havertz-Treffer nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Dabei verspielte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta sogar eine 2:0-Führung. Nach dem 1:0 durch Gabriel Martinelli (35.) war Havertz (55.) nach dem Seitenwechsel erfolgreich, ehe die Gäste noch ausgleichen konnten.

Die beste Gelegenheit zuvor hatte Liverpools Dominik Szoboszlai, der Schuss des früheren Leipzigers aus 20 Metern traf nur die Latte (35.). Mikkel Damsgaard besaß nach nur fünf Minuten die große Chance zu Führung für Brentford. In der Nachspielzeit kam die große Stunde von Núñez. Zuletzt hatte der Stürmer Anfang November getroffen.

Ex-Bundesligaprofi trifft dreifach

Newcastle United kassierte nach zuvor sechs Siegen in Serie eine 1:4 (1:2)-Pleite gegen den AFC Bournemouth. Der Ex-Leipziger Justin Kluivert traf für die überraschend starken Gäste dreimal (6./44./90.+2), Milos Kerkez sorgte nach Kluivert-Vorlage für den 4:1-Endstand. Bournemouth hat in der Tabelle vorerst Meister Manchester City überholt und ist Sechster. Newcastle steht auf Rang vier.

Damit endete auch die Tor-Serie von Newcastle-Angreifer Alexander Isak. Der frühere Dortmunder erzielte in den vergangenen acht Premier-League-Partien immer jeweils mindestens einen Treffer. Nur Jamie Vardy (Leicester City/11) und der Niederländer Ruud van Nistelrooy (Manchester United/10) waren erfolgreicher.