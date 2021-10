Argentinien schlägt Peru, Brasilien besiegt Uruguay

Buenos Aires - Die beiden südamerikanischen Fußball-Großmächte Brasilien und Argentinien haben jeweils einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gemacht. Brasilien gewann in der Arena Amazônia in Manaus am Donnerstag (Ortszeit) mit 4:1 (2:0), Argentinien schlug Peru mit 1:0 (1:0).

Superstar Neymar und Neuling Raphinha (Leeds United), die brasilianische Entdeckung dieser WM-Qualifikationsrunde, glänzten beim Sieg der Seleção. Neymar eröffnete den Torreigen in der zehnten Minute aus spitzem Winkel, als er nach Zuspiel von Fred Torhüter Fernando Muslera umdribbelte.

Den zweiten Treffer erzielte Raphinha aus kurzer Distanz und - in seinem ersten Spiel für Brasilien von Beginn an - auch noch den dritten mit einem Schuss von der linken Seite(18. und 58. Minute). Luis Suárez gelang zwar mit einem schönen Freistoß der Anschluss für Uruguay (77.), aber der eingewechselte Gabriel Barbosa traf kurz darauf zum 4:1-Endstand (83.).

Die argentinische Nationalmannschaft um ihren Superstar Lionel Messi hatte sich zuvor ebenfalls vor heimischen Fans gegen die Auswahl von Peru durchgesetzt. Lautaro Martínez von Inter Mailand traf im Stadion El Monumental in Buenos Aires in der 42. Minute per Kopfball nach einem Querpass von Nahuel Molina zum 1:0-Endstand.

Nach einem Foul des argentinischen Torhüters Emiliano Martínez gegen den Ex-Schalker Jefferson Farfán in der 62. Minute verschoss Yoshimar Yotún den Strafstoß über das Tor der Gastgeber und vergab damit die Chance auf den Ausgleich.

In der WM-Qualifikation steht die Albiceleste in Südamerika nach Brasilien auf Platz zwei der Tabelle. Uruguay ist Fünfter, Peru liegt vor Außenseiter Venezuela an vorletzter Stelle.