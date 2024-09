Die Rückennummern haben bei der Nationalmannschaft eine große Bedeutung. Nach der EM wird neu sortiert. Die Acht von Kroos geht an seinen Freund. Der neue Stammtorwart nimmt sich natürlich die Eins.

Herzogenaurach - Marc-André ter Stegen kann seinen neuen Status als Stammtorwart der Fußball-Nationalmannschaft nun auch auf seinem Trikot demonstrieren. Der Torwart startet mit der symbolträchtigen Nummer eins - die jahrelang für Manuel Neuer reserviert war - in die Nations League. Der Schlussmann des FC Barcelona hatte bei der EM noch die Nummer 22 getragen, die nun Linksverteidiger David Raum wie bei seinem Club RB Leipzig bekommt.

Die Zahlenspiele sind für die DFB-Stars wichtig. Robert Andrich erbt die Nummer acht von seinem Kumpel Toni Kroos. Der Stuttgarter Deniz Undav darf sich das Trikot mit der Nummer 13 überziehen - jahrelang ein Markenzeichen von Thomas Müller. Die 21 von Ex-Kapitän Ilkay Gündogan geht nach dessen Rücktritt an Ersatztorwart Alexander Nübel. Der neue Spielführer Joshua Kimmich behält natürlich seine Sechs.

Unverändert läuft Jamal Musiala mit der legendären Zehn auf dem Rücken auf, wenn die DFB-Elf am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn in den UEFA-Wettbewerb startet. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande. Interessant: Neuling Angelo Stiller bekam die Nummer 19, die bei der EM Leroy Sané trug, der diesmal nach seiner Leistenoperation nicht dabei ist. Die Nummer zwei des geschonten Antonio Rüdiger wurde Robin Koch von Eintracht Frankfurt zugeteilt.