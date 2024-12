Am ersten Weihnachtstag: Valencia präsentiert neuen Trainer

Valencia - Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia hat seinen Fans am ersten Weihnachtstag einen neuen Trainer präsentiert. Carlos Corberán unterschrieb einen Vertrag bis 2027 und tritt die Nachfolge von Ruben Baraja an. Ermöglicht wird der Wechsel durch eine Ausstiegsklausel in Corberáns Vertrag als Coach des englischen Zweitligisten West Bromwich Albion, wie der FC Valencia mitteilte.

Für Corberán ist es eine Rückkehr in die Heimat, der 41-Jährige wurde in der Provinz Valencia geboren. Beim FC Valencia hatte er einst auch seine Trainerkarriere im Alter von 23 Jahren begonnen.

Der Traditionsclub belegt in der spanischen Topliga aktuell nur den vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsränge beträgt bereits vier Punkte. Die Krise hatte zur Entlassung von Baraja geführt, der aufgrund seiner großen Erfolge als Spieler im Verein Heldenstatus genießt.