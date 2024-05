Leverkusen - Trainer Xabi Alonso vom deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen ist sicher, dass sein Offensivspieler Jonas Hofmann die ausgebliebene Nominierung für die Heim-EM verkraften wird.

Dass er enttäuscht sei, „ist normal“, sagte Alonso nach einem Gespräch mit dem 31-Jährigen: „Er war oft dabei in der Nationalmannschaft. Aber er ist erwachsen und intelligent. Er weiß, dass es Teil des Fußballs ist. Und er weiß, dass wir noch etwas Großes zu erreichen haben. Es ist schade, dass er nicht dabei ist, aber es gilt die Entscheidung von Julian zu respektieren.“

Hofmann hat 23 Länderspiele unter vier verschiedenen Bundestrainern absolviert. Unter Julian Nagelsmann war er für die ersten beiden Lehrgänge nominiert worden, in vier Spielen im Herbst aber nur einmal eingewechselt worden. Schon im März fehlte er im Aufgebot. Nach einer starken Hinrunde hatte Hofmann in der Rückrunde auch in Leverkusen seinen Status als uneingeschränkter Stammspieler verloren. Mit Leverkusen steht er nach dem Gewinn des Meistertitels noch in den Endspielen um die Europa League und den DFB-Pokal.