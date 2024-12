Leverkusen - Seinen Stolz nach dem zweiten großen Coup innerhalb einer Woche verbarg Xabi Alonso nicht. „Wir waren mental reif für diese Leistung. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Vorstellung“, sagte Bayer Leverkusens Trainer nach dem großen Auftritt seines Teams beim 1:0 (0:0)-Sieg gegen die bislang unbezwungene Elf von Inter Mailand. Eine Woche nach dem 1:0 im DFB-Pokal in München sorgte der deutsche Fußball-Meister für das nächste Highlight.

„Diese drei Punkte bringen uns in eine sehr gute Ausgangslage für die beiden restlichen Spiele im Januar, die wollen wir auch positiv gestalten und uns qualifizieren“, sagte Nationalspieler Jonathan Tah nach dem in letzter Minute durch Nordi Mukiele gesicherten Sieg. „Wenn wir da die maximale Punktzahl holen, muss das fürs Achtelfinale reichen“, befand Mittelfeldstratege Granit Xhaka nach einem bemerkenswerten Auftritt. Gegner sind im Januar Atlético Madrid und Sparta Prag.

Carro in Feierlaune

Die Fans feierten den Erfolg enthusiastisch wie bei einem Titelgewinn, Bayer-Boss Fernando Carro tanzte in der Kabine und Siegtorschütze Mukiele strahlte vor Glück. „Ich bin total happy und dankbar, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen konnte“, sagte der erst Ende August von Paris Saint-Germain ausgeliehene Defensivallrounder, der seinen ersten Treffer für Leverkusen erzielte.

Nach einem holprigen Saisonstart, vielen Verletzungen und Niederlagen gegen RB Leipzig sowie den FC Liverpool ist die unfassbar gute vergangene Saison mit dem Doublegewinn schon fast in Vergessenheit geraten. Doch der Meister hat sein Titel-Niveau längst wieder erreicht und dabei auch aus den Niederlagen gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen.

Seit der Bundesliga-Niederlage gegen Leipzig am 2. Spieltag gab es elf Spiele in der Liga ohne Niederlage. Nach der 0:4-Pleite in Liverpool gab es zunächst ein Remis und dann eine aktuelle Siegesserie von sechs Partien am Stück. Auch im DFB-Pokal ist nach dem Sprung ins Viertelfinale und dem Aus einiger Top-Teams die erfolgreiche Titelverteidigung möglich.

Bayer wieder ein Siegerteam

Die von Alonso geforderte Siegermentalität ist zurück und die Geduld, Spiele auch erst spät zu entscheiden, ebenfalls. „Das war ein sehr erwachsenes Spiel von uns, wir haben immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, sagte Tah. Die großen Personalsorgen im Angriff hat Alonso einfach weg gewechselt und taktisch durch Verschiebungen kompensiert. Am Ende war der 43-Jährige aber selbst überrascht, wie die Defensiv-Weltmeister von Inter bespielt wurden. „Wir haben nicht erwartet, 20 Chancen gegen Inter zu bekommen und eine effizient zu nutzen“, sagte Meistertrainer Alonso.

Die Italiener hatten sich allerdings auf ein Feuerwerk eingestellt. „Es ist klar, dass man Chancen gegen ein Team wie dieses nicht vollständig vermeiden kann“, befand Inter-Coach Simone Inzaghi. Der langjährige Bundesliga-Torhüter Yann Sommer war beim Gegentor machtlos und erkannte die Stärke der Leverkusener neidlos an. „Wir hatten zwei Chancen, den Ball vor dem Tor zu klären, schafften es aber nicht. Wir haben gegen ein sehr starkes Team verloren, das es uns sehr schwer gemacht hat“, sagte der Schweizer Keeper.