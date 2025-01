Leverkusen in Champions League

Tella erzielte sein erstes Tor in der Champions League.

Leverkusen - Ein bisschen Stolz schwang mit, als Jonathan Tah nach dem Einzug ins Achtelfinale lächelnd vor die Kameras trat. „Wir gucken jetzt erstmal zu“, sagte der Abwehrchef von Bayer Leverkusen. Als einziges deutsches Team schaffte der Meister nach dem 2:0-Pflichtsieg gegen Sparta Prag eine Platzierung unter den besten acht Mannschaften der Champions League. Somit ersparen sich die Rheinländer die beiden Playoff-Spiele im Februar und greifen erst in der Runde der letzten 16 Teams wieder ins Geschehen ein.

„Es ist wieder vieles möglich. Wir haben gezeigt, dass wir uns auf diesem Niveau messen können. Wir freuen uns auf einen Top-Gegner“, sagte der Nationalspieler, der den Club im Sommer verlassen wird. Neben den gesicherten elf Millionen Euro Einnahmen alleine für den Sprung ins Achtelfinale, wo mit Real Madrid, Manchester City oder Bayern München starke Gegner erwartet werden, gab es für Trainer Xabi Alonso weitere Gründe, zufrieden zu sein.

Gute Nachrichten im personellen Bereich

Der Transfer von Victor Boniface nach Saudi-Arabien hat sich nicht realisieren lassen, der Nigerianer bleibt Bayer damit wohl erhalten. Er sei damit glücklich, sagte Alonso und schloss die Verpflichtung eines neuen Stürmers aus. Wenn alles passt, zählt der Nigerianer, der für das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Prag freigestellt wurde, am Sonntag wieder zum Spieltagskader für die Partie gegen die TSG Hoffenheim. „Ich gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass er bleibt“, erklärte auch Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Zudem ist das Leihgeschäft mit dem offensiven Mittelfeldspieler Emiliano Buendia von Aston Villa perfekt. Ein weiteres Leihgeschäft mit Abwehrspieler Mario Hermoso (AS Rom) steht unmittelbar bevor.

Alonso gefällt das neue Format

Für Alonso war die Woche mit der Niederlage gegen Atlético Madrid und zwei sieglosen Partien nacheinander vor dem letzten Spieltag der Ligaphase ein Auf und Ab. „Nach dem Spiel in Madrid waren wir ein bisschen traurig. Aber am Ende ist das Ziel erreicht“, sagte der 43-Jährige, der sich auf die K.o.-Spiele freut. „Wir haben jetzt genug Zeit, um auf unsere Gegner zu warten. Wir werden eine große Herausforderung haben“, sagte Leverkusens Trainer.

Mit dem neuen Modus des Wettbewerbs kann sich Alonso gut arrangieren. „Ich bin sehr zufrieden. Ich halte es für gut, es ist ein spannendes Format. Wir sehen auch, wie wichtig die Tordifferenz ist“, befand der Trainer.

Ein großes Plus im Bundesligarennen ist zudem die Playoff-Pause für Bayer. Das Top-Spiel gegen den FC Bayern München findet am 15. Februar statt, genau zwischen den beiden Terminen für die Ausscheidungsspiele in der Königsklasse. Damit ersparen sich die Leverkusener gleich zwei englische Wochen. Florian Wirtz, erneut Leverkusens auffälligster Spieler, brachte es auf den Punkt. „Es hätte nicht besser laufen können. Das war ein guter Abend.“