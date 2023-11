Der Mönchengladbacher Jordan Siebatcheu (M.) verletzte sich in Freiburg.

Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Angreifer Jordan Siebatcheu verzichten. Der Angreifer zog sich beim 3:3 (3:1) beim SC Freiburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu, teilte die Borussia mit.

Der in Frankreich aufgewachsene Amerikaner hatte in Freiburg das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt und das 2:1 durch Alassane Plea vorbereitet. Siebatcheu war im Sommer auf Leihbasis von Union Berlin an den Niederrhein gewechselt.