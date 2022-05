Abwehrspieler Pieper wechselt von Bielefeld nach Bremen

Bielefeld/Bremen - Innenverteidiger Amos Pieper wechselt von Arminia Bielefeld zum Erstliga-Rückkehrer Werder Bremen. Der 24-Jährige verlässt den Absteiger der Fußball-Bundesliga ablösefrei.

Pieper absolvierte für die Arminia 101 Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor. „Amos ist physisch stark, hat eine gute Spieleröffnung und bringt gutes Kopfballspiel mit“, sagte Bremens Trainer Ole Werner laut Vereinsmitteilung. „Er hat bereits unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga seinen Mann stehen kann.“

Pieper wurde in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund ausgebildet und ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler. 2021 nahm er mit Deutschland an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Über seine Vertragsdauer in Bremen machte Werder keine Angaben.