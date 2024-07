Saint-Étienne - Die deutschen Fußballerinnen müssen im letzten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen gegen Sambia auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten. Die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg fällt wegen leichter muskulärer Beschwerden für die Partie am Mittwochabend in Saint-Étienne aus, teilte der DFB kurz vor dem Anpfiff mit. Anstelle von Hegering spielt Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao in der Innenverteidigung neben Kathrin Hendrich.

Hegering war wegen einer Wadenverletzung mit zwei Monaten ohne Spielpraxis zu den Sommerspielen gereist und wird im Training immer mal wieder geschont. Da auf der Linksverteidiger-Position Felicitas Rauch erneut Stammspielerin Sara Linder vertritt, die nach einem Infekt noch nicht im Kader ist, fehlt Bundestrainer Horst Hrubesch die Hälfte seiner etatmäßigen Viererkette.