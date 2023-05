Manchester - Die Eigentümer des englischen Fußballmeisters Manchester City haben einen weiteren Verein übernommen.

Der brasilianische EC Bahia ist bereits der 13. Club im Besitz der City Football Group (CFG) aus Abu Dhabi. Der Verein wurde 1931 gegründet und hat zweimal die brasilianische Meisterschaft gewonnen, zuletzt im Jahr 1988. Derzeit ist der EC Bahia Tabellen-15. der Serie A.

Die CFG hat 90 Prozent der Anteile am Verein aus der Stadt Salvador erworben. CFG-Chef Ferran Soriano sagte, man wolle dabei helfen, den brasilianischen Fußball wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Bahia ist nach Montevideo City Torque in Uruguay und Bolivar in Bolivien bereits der dritte südamerikanische Club im Portfolio der Inhabergesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Außerdem gehören neben Manchester City aus der Premier League auch der New York City FC, Melbourne City, Yokohama F Marinos, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel, Troyes und Palermo dazu. Zudem besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem venezolanischen Club Atlético Venezuela.