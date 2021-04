0:3 nach Quarantäne: Dynamo Dresden unterliegt Halle

Dresden - Dynamo Dresden verliert weiter an Boden im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga. Die Elbestädter unterlagen am Samstag nach überstandener Quarantäne dem Halleschen FC mit 0:3 (0:1) und warten seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg. In der Tabelle rutscht der Zweitliga-Absteiger sogar aus den Aufstiegsrängen und ist nur noch Vierter, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Dem HFC ist dagegen durch die Tore von Antonios Papadopoulos (27.), Michael Eberwein (62.) und Braydon Marvin Manu (78.) ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt gelungen. Die Saalestädter weisen als Elfter 43 Punkte auf.

Ohne elf verletzte bzw. gesperrte Akteure und nach nur einem Tag Mannschaftstraining fand Dynamo nur schwer ins Spiel. Eine zwingende Torchance sollte dem Team von Markus Kauczinski in der ersten Halbzeit nicht gelingen. Der HFC war in der Anfangsphase das aktivere Team und ging verdient durch Papadopoulos in Führung. Der 21-Jährige staubte nach einem Abpraller von Dynamo-Torwart Kevin Broll aus spitzem Winkel aber auch aus abseitsverdächtiger Position ab.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker war zu Halbzeitpause alles andere als glücklich. „Viel gefallen hat mir nicht“, sagte er bei „MagentaSport“. Ähnlich wird es ihm auch nach dem Wiederanpfiff ergangen sein. Zwar begann Dynamo etwas offensiver, es gelang aber weiterhin nicht viel. Halle blieb das gefährlichere Team und erhöhte verdient durch Eberwein.

Anschließend agierte Dresden wütend und versuchte es mit der Brechstange. Kauczinski brachte alle Offensivkräfte, die er noch zur Verfügung hatte. Es gelang aber weiterhin nichts. Die Gäste nutzten dagegen eine ihrer Konterchancen zum Endstand durch Manu.