Merseburg/MTU. Der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Eric Steven Nicodemus (VfB Merseburg) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elia Miro Friebe den Ball ins Netz.

VfB Merseburg und SV Dessau 05 – 1:1 in Minute 51

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yves-Dion Pratsch (Dessau) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfB Merseburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Knerler, Dähne (58. Bierschenk), Berndt (58. Friedrich), Erovic, Roß, Nicodemus, Voigt (46. Frühauf), D. Wagner, Arndt

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (80. Lübke), Baumgart, Pratsch, Biriuk (81. Schultz), Girke (75. Werthmann), Mieth (90. Schmitkamp), Sparfeld, Zoblofsky, Barabasch, Friebe (85. Erdmann)

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187