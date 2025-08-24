Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem VfB Merseburg am Sonntag nicht, als er sich vor 187 Fans mit 2:4 (1:0) gegen den SV Dessau 05 geschlagen geben musste.

Merseburg/MTU. Der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Eric Steven Nicodemus für Merseburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Merseburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Elia Miro Friebe der Torschütze (51.).

Minute 51 VfB Merseburg auf Augenhöhe mit SV Dessau 05 – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yves-Dion Pratsch (Dessau) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Merseburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – Berndt (58. Friedrich), Knerler, Erovic, Dähne (58. Bierschenk), D. Wagner, Roß, Arndt, Voigt (46. Frühauf), J. L. Wagner, Nicodemus

SV Dessau 05: Becker – Girke (75. Werthmann), Barabasch, Friebe (85. Erdmann), Sparfeld, Pratsch, Mieth (90. Schmitkamp), Pälchen (80. Lübke), Biriuk (81. Schultz), Baumgart, Zoblofsky

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187