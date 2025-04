Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem VfB Merseburg am Sonntag nicht, als er sich vor 123 Zuschauern mit 1:4 (1:3) gegen den SV Dessau 05 geschlagen geben musste.

Merseburg/MTU. Das Spiel zwischen Merseburg und Dessau ist mit einer deutlichen 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Branden Garrett Stelmak für Dessau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Max Erdmann der Torschütze (21.).

VfB Merseburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 21

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Mieth konnte in Minute 28 einnetzen. Es lief nicht gut für den VfB Merseburg. In Minute 43 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Dessau 05.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 25

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Mieth (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelbe Karte ein. Die Merseburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Yamamoto – Kothe, Dräger, Ludwig, Bierschenk (67. Brovii), Taubert, Agwu (33. Knerler), Mittler, Dähne (33. Bellair), Arndt (74. Pronichkin), Voigt (85. Erovic)

SV Dessau 05: Schlegel – Stelmak (89. Römer), Mieth, Erdmann (67. Amededjisso), Girke, Baumgart (73. Anyamale), Horvath, Sanneh (55. Schmitkamp), Werthmann, Barabasch, Schultz (55. Sparfeld)

Tore: 0:1 Branden Garrett Stelmak (10.), 0:2 Max Erdmann (21.), 0:3 Niklas Mieth (28.), 1:3 Ernst-Moritz Arndt (43.), 1:4 Niklas Mieth (85.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Maik Wiezoreck, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 123