Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem VfB Merseburg am Sonntag nicht, als er sich vor 134 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den FSV Barleben 1911 e. V. verabschieden musste.

Merseburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für André Jentsch. Der Trainer von Merseburg musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Barleben beobachten.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Eichholz für Barleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Steve Röhl den Ball ins Netz (41.).

Minute 41: VfB Merseburg 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Niclas Taubert ersetzte Maso Erovic und Lauris Voigt kam rein für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite sprangen Patrick Hauer für Steve Röhl und Lukas Koch für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Lukas Koch (Barleben) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 verließen die Barleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – D. Wagner, Hillemann, Mittler, J. L. Wagner (88. Arndt), Knerler, Bierschenk, Kothe, Friedrich (65. Voigt), Erovic (60. Taubert), Korngiebel

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Duda, Pung (46. Lohse), Röhl (66. Hauer), Jespersen, Eichholz, Magnus (82. Koch), Gruner, Klajdi (88. Potyka), Von Der Gönne (46. Wasylyk)

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134