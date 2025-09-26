Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Freitag war der VfB 1906 Sangerhausen gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Sangerhausen/MTU. Vor 83 Zuschauern hat sich das Team von Nowak Eric mit 1:4 (0:2) gegen Merseburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz.

29. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sangerhausen erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz, Schäffner, Worch, Sonnenberg, Gängel, Bärwolf, Olbricht (73. Schütz), Hennig (59. Lange), Schulz (78. Bühling), Schneider (73. Halle)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Frühauf, Erovic, Taubert, Korngiebel, Knerler (46. Dähne), Nicodemus, Wagner, Berndt, Bierschenk

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83