Der VfB 1906 Sangerhausen hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Nowak Eric. Der Trainer von Sangerhausen musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Merseburg beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Danny Wagner für Merseburg traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz.

VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 im Rückstand – 29. Minute

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sangerhausen erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Bärwolf, Schulz (78. Bühling), Sonnenberg, Schneider (73. Halle), Schäffner, Olbricht (73. Schütz), Scholz, Hennig (59. Lange), Worch, Gängel

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Wagner, Bierschenk, Korngiebel, Wagner, Taubert, Erovic, Frühauf, Knerler (46. Dähne), Berndt

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83