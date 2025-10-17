Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb (36.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Mika Scholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen – 53. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Scholz, Schäffner, Sonnenberg, Schneider (86. Bärwolf), Kern, Schulz (76. Bühling), Hildebrandt, Worch, Husung

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (74. Hamidovic), Priese, Magnus (65. Koch), Zander, Laabs (65. Klajdi), Jespersen, Röhl, Lohse, Wasylyk (76. Instenberg), Duda

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132