Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Kevin-Eugenio Schäffner kickt VfB 1906 Sangerhausen in 2:0-Führung – Minute 89

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (89.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch (90. Reiber), Schäffner, Schneider, Schulz (68. Lange), Kern, Sonnenberg, Husung, Hildebrandt, Scholz (88. Halle), Olbricht

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Kolomiiets, Jalo, May (60. Yaghobi), Schmökel, Sonco, Lytvyn, Seniura, Moroz, Sambu Cabral (60. Ndour)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60