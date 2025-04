Am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 105 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 105 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Barleben mit 3:1 (2:0) souverän.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Kevin Husung der Torschütze (29.).

29. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V musste zweimal Gelb hinnehmen. Es sah nicht gut aus für Barleben. Aber dann musste der VfB 1906 Sangerhausen auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Fritz Laabs nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

27 Minuten nach der Pause konnte Gabriel Edgar Schneider (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 3:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. In Spielminute 74 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Hetke, Stix (72. Olbricht), Sonnenberg, Gängel, Schneider (79. Schulz), Hildebrandt (83. Hennig), Kern, Schäffner, Wagenhaus (60. Knopp), Husung

FSV Barleben 1911: Franke – Duda, Hauer (80. Pung), Hauer (66. Röhl), Priese, Wasylyk (46. Schäfer), Fröhlich, Schlitte, Gruner (46. Laabs), Kröger, Hamidovic (66. Jespersen)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (16.), 2:0 Kevin Husung (29.), 2:1 Fritz Laabs (63.), 3:1 Gabriel Edgar Schneider (72.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Niklas Schimpf, Nils Schäfer; Zuschauer: 105