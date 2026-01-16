Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – 89. Minute

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz (88. Halle), Schulz (68. Lange), Husung, Schäffner, Schneider, Hildebrandt, Olbricht, Worch (90. Reiber), Sonnenberg, Kern

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Jalo, Schmökel, Sambu Cabral (60. Ndour), Seniura, Kolomiiets, Sonco, Moroz, May (60. Yaghobi), Lytvyn, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60