Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – Minute 89

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (89.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schulz (68. Lange), Schäffner, Scholz (88. Halle), Sonnenberg, Olbricht, Worch (90. Reiber), Schneider, Kern, Husung, Hildebrandt

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Schmökel, Moroz, Sambu Cabral (60. Ndour), Lytvyn, Sonco, Kolomiiets, Jalo, May (60. Yaghobi), Seniura

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60