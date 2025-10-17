Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 132 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen (36.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Mika Scholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – Minute 53

Nach wenigen Momenten gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Schäffner, Worch, Sonnenberg, Schulz (76. Bühling), Kern, Scholz, Husung, Schneider (86. Bärwolf), Weick

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs (65. Klajdi), Jespersen, Pung (74. Hamidovic), Duda, Lohse, Wasylyk (76. Instenberg), Priese, Zander, Magnus (65. Koch), Röhl

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132