Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – 89. Minute

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch (90. Reiber), Schulz (68. Lange), Hildebrandt, Schäffner, Sonnenberg, Olbricht, Husung, Kern, Schneider, Scholz (88. Halle)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sambu Cabral (60. Ndour), Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Schmökel, Kolomiiets (82. Embalo), May (60. Yaghobi), Lytvyn, Seniura, Moroz, Jalo, Sonco

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60