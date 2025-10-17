Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb (36.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Mika Scholz der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 53 mit 2:0

Nur drei Spielminuten darauf konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (56.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schulz (76. Bühling), Worch, Weick, Husung, Scholz, Schäffner, Kern, Hildebrandt, Schneider (86. Bärwolf), Sonnenberg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, Duda, Pung (74. Hamidovic), Jespersen, Priese, Wasylyk (76. Instenberg), Magnus (65. Koch), Zander, Lohse, Laabs (65. Klajdi)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132