Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Minute 89: VfB 1906 Sangerhausen vorne dank Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner – 2:0

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Schäffner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Worch (90. Reiber), Schäffner, Schulz (68. Lange), Olbricht, Scholz (88. Halle), Husung, Kern, Sonnenberg, Schneider

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schmökel, Sonco, Jalo, May (60. Yaghobi), Lytvyn, Kolomiiets, Moroz, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Sambu Cabral (60. Ndour), Seniura

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60